Данилова (Губанова) Ирина Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Губанова) Ирина Давидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

07.07.1924

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1911

Муж: Данилов Иван Никитич

Рождение ребёнка
06.04.1913

Сын: Данилов Василий Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Рождение ребёнка
01.02.1915

Сын: Данилов Семён Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Рождение ребёнка
23.08.1918

Сын: Данилов Александр Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Рождение ребёнка
11.04.1920

Дочь: Киреева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Смерть
07.07.1924
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