Данилова (Губанова) Ирина Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти07.07.1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1911
Муж: Данилов Иван Никитич
Рождение ребёнка
06.04.1913
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Рождение ребёнка
01.02.1915
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Рождение ребёнка
23.08.1918
Сын: Данилов Александр Иванович
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Рождение ребёнка
11.04.1920
Дочь: Киреева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Смерть
07.07.1924