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Данилов Василий Иванович

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Место рождения

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

06.04.1913

Дата смерти

21.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1913

Отец: Данилов Иван Никитич

Мать: Данилова Ирина Давидовна

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
15.04.1935
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
16.02.1938

Жена: Данилова Федосья Захаровна

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.10.1939

Сын: Данилов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Данилова Федосья Захаровна

Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Вступление в партию
27.05.1940
Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
02.12.1941

Дочь: Пантелеева Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Данилова Федосья Захаровна

Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Военная служба
?.10.1943
Соколовый, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Военная служба
?.12.1945
Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
21.07.1947

Сын: Данилов Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Данилова Федосья Захаровна

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Военная награда
17.05.1951
Награждён медалью "За боевые заслуги"
Военная награда
05.11.1954
Награждён орденом "Красной Звезды"
Военная награда
30.12.1956
Награждён орденом "Красного Знамени"
Смерть
21.09.2001
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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