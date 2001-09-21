Данилов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения06.04.1913
Дата смерти21.09.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1913
Отец: Данилов Иван Никитич
Мать: Данилова Ирина Давидовна
Военная служба
15.04.1935
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
16.02.1938
Рождение ребёнка
19.10.1939
Мать ребёнка: Данилова Федосья Захаровна
Вступление в партию
27.05.1940
Рождение ребёнка
02.12.1941
Дочь: Пантелеева Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Данилова Федосья Захаровна
Военная служба
?.10.1943
Соколовый, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Военная служба
?.12.1945
Рождение ребёнка
21.07.1947
Сын: Данилов Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Данилова Федосья Захаровна
Военная награда
17.05.1951
Награждён медалью "За боевые заслуги"
Военная награда
05.11.1954
Награждён орденом "Красной Звезды"
Военная награда
30.12.1956
Награждён орденом "Красного Знамени"
Смерть
21.09.2001
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область