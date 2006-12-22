Данилова (Крюкова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Крюкова) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1919

Дата смерти

22.12.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.04.1944

Муж: Данилов Семён Иванович

Рождение ребёнка
25.12.1951

Сын: Данилов Александр Семёнович

Отец ребёнка: Данилов Семён Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1955

Сын: Данилов Валерий Семёнович

Отец ребёнка: Данилов Семён Иванович

Смерть
22.12.2006
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