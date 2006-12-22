Данилова (Крюкова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1919
Дата смерти22.12.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.04.1944
Рождение ребёнка
25.12.1951
Сын: Данилов Александр Семёнович
Отец ребёнка: Данилов Семён Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1955
Сын: Данилов Валерий Семёнович
Отец ребёнка: Данилов Семён Иванович
Смерть
22.12.2006