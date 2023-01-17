Ананьева (Полухина) Татьяна Егоровна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Полухин Егор Матвеев
Мать: Полухина Мария Родионова
Бракосочетание
1913
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Ананьев Семен Захаров
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ананьев Григорий Семенович
Отец ребёнка: Ананьев Семен Захаров
Смерть
Неизвестно