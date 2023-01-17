Ананьева (Полухина) Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Полухина) Татьяна Егоровна

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Место рождения

Орловка

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Полухин Егор Матвеев

Мать: Полухина Мария Родионова

Бракосочетание
1913

Муж: Ананьев Семен Захаров

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Ананьев Семен Захаров

Казаковка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Ананьев Григорий Семенович

Отец ребёнка: Ананьев Семен Захаров

Казаковка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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