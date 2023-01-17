Ананьев Семен Захаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1913
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Ананьева Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ананьев Григорий Семенович
Мать ребёнка: Ананьева Татьяна Егоровна
Смерть
Неизвестно