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Ананьев Семен Захаров

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Место рождения

Казаковка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Казаковка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1913

Жена: Ананьева Татьяна Егоровна

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Ананьева Татьяна Егоровна

Казаковка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Ананьев Григорий Семенович

Мать ребёнка: Ананьева Татьяна Егоровна

Казаковка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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