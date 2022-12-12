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Полухина Мария Родионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Полухин Максим Егорович

Отец ребёнка: Полухин Егор Матвеев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Полухин Василий Егорович

Отец ребёнка: Полухин Егор Матвеев

Место жительства
После 1878
Рождение ребёнка
1880

Сын: Полухин Иван Егорович

Отец ребёнка: Полухин Егор Матвеев

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Болгова Феодосия Егоровна

Отец ребёнка: Полухин Егор Матвеев

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Моргачева Евфросиния Егоровна

Отец ребёнка: Полухин Егор Матвеев

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ананьева Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Полухин Егор Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полухин Егор Матвеев

Смерть
Неизвестно
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