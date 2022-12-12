Полухина Мария Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Отец ребёнка: Полухин Егор Матвеев
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1878
Отец ребёнка: Полухин Егор Матвеев
Место жительства
После 1878
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Полухин Егор Матвеев
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Болгова Феодосия Егоровна
Отец ребёнка: Полухин Егор Матвеев
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Моргачева Евфросиния Егоровна
Отец ребёнка: Полухин Егор Матвеев
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ананьева Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Полухин Егор Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полухин Егор Матвеев
Смерть
Неизвестно