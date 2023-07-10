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Тощев Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1913

Дата смерти

13.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тощев Юрий

Мать ребёнка: (Тощева) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тощев Сергей Константинович

Мать ребёнка: (Тощева) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тощев Анатолий Константинович

Мать ребёнка: (Тощева) Клавдия Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Участник ВОВ
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
д. Андреевское, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
13.07.1985
Андреевское, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
д. Андреевское, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Андреевское, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
д. Андреевское, Сусанинский муниципальный район, Костромская область

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