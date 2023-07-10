Тощев Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1913
Дата смерти13.07.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тощев Юрий
Мать ребёнка: (Тощева) Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тощев Сергей Константинович
Мать ребёнка: (Тощева) Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тощев Анатолий Константинович
Мать ребёнка: (Тощева) Клавдия Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Участник ВОВ
Место жительства
Неизвестно
д. Андреевское, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
13.07.1985
д. Андреевское, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
д. Андреевское, Сусанинский муниципальный район, Костромская область