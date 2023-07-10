(Тощева) Клавдия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тощева) Клавдия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1916

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1916

Отец: Беляков Павел Иванович

Мать: (Белякова) Алёна (Елена) Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тощев Юрий

Отец ребёнка: Тощев Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тощев Сергей Константинович

Отец ребёнка: Тощев Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тощев Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Тощев Константин Иванович

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