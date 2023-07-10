(Тощева) Клавдия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1916
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тощев Юрий
Отец ребёнка: Тощев Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тощев Сергей Константинович
Отец ребёнка: Тощев Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тощев Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Тощев Константин Иванович