Тощев Сергей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тощев Константин Иванович
Мать: Клавдия Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
д. Андреевское, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
д. Андреевское, Сусанинский муниципальный район, Костромская область