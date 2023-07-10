Тощев Сергей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тощев Сергей Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тощев Константин Иванович

Мать: Клавдия Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
д. Андреевское, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Андреевское, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
д. Андреевское, Сусанинский муниципальный район, Костромская область