Топорева (Волкова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топорева (Волкова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1913

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1913

Отец: Волков Иван Романович

Мать: Волкова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
07.06.1946

Дочь: Вихрова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Топорев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Топорев Евгений Иванович

Отец ребёнка: Топорев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Топорев Олег Иванович

Отец ребёнка: Топорев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Топорев Олег Иванович

Отец ребёнка: Топорев Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топорев Иван Михайлович

Смерть
1994
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