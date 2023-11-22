Топорева (Волкова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1913
Дата смерти1994
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1913
Отец: Волков Иван Романович
Рождение ребёнка
07.06.1946
Дочь: Вихрова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Топорев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Топорев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Топорев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Топорев Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994