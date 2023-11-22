Волкова (Постнова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Постнова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Постнов Василий Алексеевич

Мать: Постнова Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
?.01.1913

Дочь: Топорева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Романович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Парамонова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Романович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Волкова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Павел Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Иван Романович

Смерть
1976
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