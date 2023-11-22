Волкова (Постнова) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1976
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
?.01.1913
Дочь: Топорева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Романович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Парамонова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Романович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Волкова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Иван Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976