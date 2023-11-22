Топорев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топорев Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.?

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1946

Дочь: Вихрова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Топорева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Топорев Евгений Иванович

Мать ребёнка: Топорева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Топорев Олег Иванович

Мать ребёнка: Топорева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Топорев Олег Иванович

Мать ребёнка: Топорева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топорева Анна Ивановна

Смерть
2000
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