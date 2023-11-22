Топорев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.?
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.06.1946
Дочь: Вихрова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Топорева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Топорева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Топорева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Топорева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Топорева Анна Ивановна
Смерть
2000