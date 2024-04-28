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Гусев Николай Федоров

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково

Дата рождения

08.05.1917 ст.

Дата смерти

23.10.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1917 ст.

Отец: Гусев Феодор Михайлович

Мать: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова

Родители: гражданин деревни Евсяково Феодор Михайлов Гусев и законная его жена Параскева Павлова, оба православные
Крещение
09.05.1917 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: гражданин деревни Савино Александр Григорьев Таланов и деревни Евсяково гражданка дев... Показать все
Смерть
23.10.1917 ст.
Похоронен 26 октября 1917 г. на приходском кладбище Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии

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