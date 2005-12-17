Белова (Тверетина) Любовь (Людмила) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Тверетина) Любовь (Людмила) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1946

Дата смерти

07.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1946

Отец: не указан

Мать: Алканова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
25.10.1965

Сын: Белов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Белов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1971

Дочь: Потехина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Белов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Владимир Иванович

Смерть
07.03.1982
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