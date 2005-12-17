Белова (Тверетина) Любовь (Людмила) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1946
Дата смерти07.03.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1946
Отец: не указан
Мать: Алканова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.1965
Сын: Белов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Белов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1971
Дочь: Потехина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Белов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1982