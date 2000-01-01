Белов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1965

Сын: Белов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Белова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
11.01.1971

Дочь: Потехина Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Белова Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно
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