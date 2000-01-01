Белов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1965
Сын: Белов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Белова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
11.01.1971
Дочь: Потехина Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Белова Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно