Потехина (Белова) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потехина (Белова) Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1971

Отец: Белов Владимир Иванович

Мать: Белова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
09.04.1991

Сын: Потехин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Потехин Андрей Александрович

Бракосочетание
09.08.1991

Муж: Потехин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
16.06.1992

Сын: Потехин Вячеслав Андреевич

Отец ребёнка: Потехин Андрей Александрович

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