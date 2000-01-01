Потехина (Белова) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1971
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1971
Отец: Белов Владимир Иванович
Мать: Белова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
09.04.1991
Сын: Потехин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Потехин Андрей Александрович
Бракосочетание
09.08.1991
Рождение ребёнка
16.06.1992
Сын: Потехин Вячеслав Андреевич
Отец ребёнка: Потехин Андрей Александрович