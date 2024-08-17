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Пищугин Никита Иванович

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Место рождения

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

03.05.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Пищугин Иван Матвеевич

Мать: Пищугина неизвестно

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пищугин Григорий Никитич

Мать ребёнка: не указана

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Наумова (Пищугина) Анастасия Никитична

Мать ребёнка: не указана

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Пищугин Иван Никитич

Мать ребёнка: не указана

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
03.05.1906 ст.
Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

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