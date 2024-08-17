Пищугин Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти03.05.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Пищугин Иван Матвеевич
Мать: Пищугина неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Наумова (Пищугина) Анастасия Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Пищугин Иван Никитич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.05.1906 ст.