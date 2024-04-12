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Пищугин Иван Матвеевич

Место рождения

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Пищугин Матвей Иванович

Мать: Пищугина Анна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Пищугин Захар Иванович

Мать ребёнка: Пищугина неизвестно

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Пищугин Никита Иванович

Мать ребёнка: Пищугина неизвестно

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Верещагина Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Пищугина неизвестно

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пищугин Петр Иванович

Мать ребёнка: Пищугина неизвестно

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пищугин Иван Иванович

Мать ребёнка: Пищугина неизвестно

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пищугин Василий Иванович

Мать ребёнка: Пищугина неизвестно

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Пищугина неизвестно

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пищугин Климент Иванович

Мать ребёнка: Пищугина неизвестно

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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