Пищугин Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Пищугин Матвей Иванович
Мать: Пищугина Анна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Пищугина неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Пищугина неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Верещагина Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Пищугина неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пищугина неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пищугина неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пищугина неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Пищугина неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пищугина неизвестно
Смерть
Неизвестно