Пищугина неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищугина неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пищугин Захар Иванович

Отец ребёнка: Пищугин Иван Матвеевич

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Пищугин Никита Иванович

Отец ребёнка: Пищугин Иван Матвеевич

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Верещагина Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Пищугин Иван Матвеевич

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пищугин Петр Иванович

Отец ребёнка: Пищугин Иван Матвеевич

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пищугин Иван Иванович

Отец ребёнка: Пищугин Иван Матвеевич

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пищугин Василий Иванович

Отец ребёнка: Пищугин Иван Матвеевич

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Пищугин Иван Матвеевич

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пищугин Климент Иванович

Отец ребёнка: Пищугин Иван Матвеевич

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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