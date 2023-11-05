Пищугина неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Пищугин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Пищугин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Верещагина Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Пищугин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пищугин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пищугин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пищугин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Пищугин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пищугин Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно