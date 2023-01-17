Иван Антонович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Антон Иванович
Мать: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Матрона Сергеевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Иустина Ивановна
Мать ребёнка: Матрона Сергеевна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Егор Иванович
Мать ребёнка: Матрона Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1779