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Иван Антонович

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Место рождения

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Антон Иванович

Мать: Евдокия Федоровна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Матрона Сергеевна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Иустина Ивановна

Мать ребёнка: Матрона Сергеевна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Егор Иванович

Мать ребёнка: Матрона Сергеевна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1779
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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