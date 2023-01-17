Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федоровна

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Место рождения

Синицыно, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1704 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Синицыно, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
24.01.1723

Муж: Антон Иванович

Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Гликерия Антоновна

Отец ребёнка: Антон Иванович

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Иван Антонович

Отец ребёнка: Антон Иванович

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.03.1733

Сын: Алексей Антонович

Отец ребёнка: Антон Иванович

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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