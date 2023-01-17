Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1723
Муж: Антон Иванович
Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Гликерия Антоновна
Отец ребёнка: Антон Иванович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Иван Антонович
Отец ребёнка: Антон Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1733
Сын: Алексей Антонович
Отец ребёнка: Антон Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно