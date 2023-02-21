Матрона Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Антонович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Иустина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Антонович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Егор Иванович
Отец ребёнка: Иван Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Антонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно