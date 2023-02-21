Матрона Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Сергеевна

Матрона Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Антонович

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Иустина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Антонович

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Егор Иванович

Отец ребёнка: Иван Антонович

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Антонович

Место жительства
Неизвестно
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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