(Нигматзянова) Уммагульсум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нигматзянова) Уммагульсум

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

Дети

1936 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1907

Отец: Мирсалих Мулла Нигматзянов

Мать: Нигматзянова (Минкина) Сагадат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мифтахутдинов Габделахад Камалетдинов

Рождение ребёнка
1936

Сын: Махмут Ахадович

Отец ребёнка: Мифтахутдинов Габделахад Камалетдинов

Рождение ребёнка
1939

Сын: Мифтахутдинов Ахмет Мулла Ахатович

Отец ребёнка: Мифтахутдинов Габделахад Камалетдинов

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мифтахутдинов Габделахад Камалетдинов

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мифтахутдинов Габделахад Камалетдинов

Смерть
Неизвестно

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