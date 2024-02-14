(Нигматзянова) Уммагульсум
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Сын: Махмут Ахадович
Отец ребёнка: Мифтахутдинов Габделахад Камалетдинов
Рождение ребёнка
1939
Сын: Мифтахутдинов Ахмет Мулла Ахатович
Отец ребёнка: Мифтахутдинов Габделахад Камалетдинов
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мифтахутдинов Габделахад Камалетдинов
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мифтахутдинов Габделахад Камалетдинов
Смерть
Неизвестно