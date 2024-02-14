Нигматзянова (Минкина) Сагадат
Место рожденияд.Малые Ширданы Зеленодольский р-н, РТ
Дата рождения17.10.1882
Дата смерти07.11.1969
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1882
Отец: Минкин Сафиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мирсалих Мулла Нигматзянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматзянов Мунир
Отец ребёнка: Мирсалих Мулла Нигматзянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нигматзянова) Сафика
Отец ребёнка: Мирсалих Мулла Нигматзянов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Минкина) Ркия
Отец ребёнка: Мирсалих Мулла Нигматзянов
Рождение ребёнка
01.07.1907
Дочь: (Нигматзянова) Уммагульсум
Отец ребёнка: Мирсалих Мулла Нигматзянов
Рождение ребёнка
1908
Сын: Нигматзянов Талгат
Отец ребёнка: Мирсалих Мулла Нигматзянов
Смерть
07.11.1969