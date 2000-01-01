Bart (Bühler) Katharina
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1935
Отец: Bühler Valentin
Мать: Bühler Magdalena
Рождение ребёнка
03.11.1960
Astrakhanka, 020000, Kasachstan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bart Anton
Смерть
Неизвестно