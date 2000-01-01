Bart (Bühler) Katharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bart (Bühler) Katharina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1935

Отец: Bühler Valentin

Мать: Bühler Magdalena

Рождение ребёнка
03.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bart Anton

Astrakhanka, 020000, Kasachstan
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bart Anton

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bart Anton

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bart Anton

Смерть
Неизвестно
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