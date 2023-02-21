Bart Anton — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bart Anton

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bart Katharina

Astrakhanka, 020000, Kasachstan
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bart Katharina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bart Katharina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bart Katharina

Смерть
Неизвестно
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