Осетрова Маремьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1673
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1698
Сын: Осетров Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Осетров Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1699
Дочь: Осетрова Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Осетров Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1705
Сын: Осетров Ахтамон Васильевич
Отец ребёнка: Осетров Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Осетров Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Осетров Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Осетров Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1723
Сын: Осетров Афонасий Михайлович
Отец ребёнка: Осетров Василий Савельевич
Смерть
Неизвестно