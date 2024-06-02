Осетрова Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетрова Маремьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осетров Василий Савельевич

Рождение ребёнка
1698

Сын: Осетров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Осетров Василий Савельевич

Большой Балчуг, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1699

Дочь: Осетрова Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Осетров Василий Савельевич

Большой Балчуг, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1705

Сын: Осетров Ахтамон Васильевич

Отец ребёнка: Осетров Василий Савельевич

Большой Балчуг, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1707

Сын: Осетров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Осетров Василий Савельевич

Большой Балчуг, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1712

Сын: Осетров Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Осетров Василий Савельевич

Большой Балчуг, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1718

Сын: Осетров Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Осетров Василий Савельевич

Большой Балчуг, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1723

Сын: Осетров Афонасий Михайлович

Отец ребёнка: Осетров Василий Савельевич

Большой Балчуг, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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