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Осетров Михаил Васильевич

Место рождения

Большой Балчуг, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1698

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Осетров Василий Савельевич

Мать: Осетрова Маремьяна

Большой Балчуг, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осетрова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Осетров Сила Михайлович

Мать ребёнка: Осетрова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Осетров Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Осетрова Анна Алексеевна

Большой Балчуг, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1771
Большой Балчуг, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК 592-2-8

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