Осетров Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смерти1771
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Осетров Василий Савельевич
Мать: Осетрова Маремьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осетрова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: Осетрова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Осетров Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Осетрова Анна Алексеевна
Смерть
1771
ГАКК 592-2-8