Герасимова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1891

Муж: Евентьев Илья Данилович

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1892

Сын: Евентьев Григорий Ильич

Отец ребёнка: Евентьев Илья Данилович

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1893

Дочь: Евентьева Мария Ильинична

Отец ребёнка: Евентьев Илья Данилович

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1895

Сын: Евентьев Петр Ильич

Отец ребёнка: Евентьев Илья Данилович

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1897

Дочь: Евентьева Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Евентьев Илья Данилович

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
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