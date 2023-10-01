Герасимова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1891
Рождение ребёнка
26.01.1892
Отец ребёнка: Евентьев Илья Данилович
Рождение ребёнка
07.07.1893
Дочь: Евентьева Мария Ильинична
Отец ребёнка: Евентьев Илья Данилович
Рождение ребёнка
04.05.1895
Сын: Евентьев Петр Ильич
Отец ребёнка: Евентьев Илья Данилович
Рождение ребёнка
17.06.1897
Дочь: Евентьева Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Евентьев Илья Данилович