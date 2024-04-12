Евентьев Илья Данилович
Место рождения
Дата рождения14.07.1872
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1872
Бракосочетание
04.02.1891
Рождение ребёнка
26.01.1892
Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
07.07.1893
Дочь: Евентьева Мария Ильинична
Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
04.05.1895
Сын: Евентьев Петр Ильич
Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
17.06.1897
Дочь: Евентьева Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна