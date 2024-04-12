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Евентьев Илья Данилович

Место рождения

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.07.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1872

Отец: Евентьев Данил Леонтьевич

Мать: Киселева Агафья Ивановна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.02.1891

Жена: Герасимова Евдокия Михайловна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1892

Сын: Евентьев Григорий Ильич

Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1893

Дочь: Евентьева Мария Ильинична

Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1895

Сын: Евентьев Петр Ильич

Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1897

Дочь: Евентьева Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Михайловна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
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