Вострецова (Голованная) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострецова (Голованная) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вострецов Александр Петрович

Рождение ребёнка
30.08.1970

Сын: Вострецов Олег Александрович

Отец ребёнка: Вострецов Александр Петрович

Нефтекамск
Смерть
Неизвестно
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан

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