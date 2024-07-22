Вострецова (Голованная) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1970
Сын: Вострецов Олег Александрович
Отец ребёнка: Вострецов Александр Петрович
Нефтекамск
Смерть
Неизвестно
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан