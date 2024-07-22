Вострецов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострецов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вострецов Петр Егорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострецова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
30.08.1970

Сын: Вострецов Олег Александрович

Мать ребёнка: Вострецова Нина Васильевна

Нефтекамск
Смерть
Неизвестно
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан

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