Волков Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Волков Антон Ларионович
Мать: Волкова Ольга Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Волкова (Подпорина) Анна Прокопьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1908
Мать ребёнка: Волкова (Подпорина) Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
21.06.1910
Мать ребёнка: Волкова (Подпорина) Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
09.02.1913
Сын: Волков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Волкова (Подпорина) Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
10.06.1915
Сын: Волков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Волкова (Подпорина) Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
26.03.1918
Дочь: (Волкова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Волкова (Подпорина) Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
26.03.1918
Мать ребёнка: Волкова (Подпорина) Анна Прокопьевна