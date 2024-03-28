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Волков Василий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Волков Антон Ларионович

Мать: Волкова Ольга Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Волкова (Подпорина) Анна Прокопьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1908

Сын: Волков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Волкова (Подпорина) Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
21.06.1910

Сын: Волков Петр Васильевич

Мать ребёнка: Волкова (Подпорина) Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
09.02.1913

Сын: Волков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Волкова (Подпорина) Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
10.06.1915

Сын: Волков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Волкова (Подпорина) Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
26.03.1918

Дочь: (Волкова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Волкова (Подпорина) Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
26.03.1918

Сын: Волков Федор Васильевич

Мать ребёнка: Волкова (Подпорина) Анна Прокопьевна

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