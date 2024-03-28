Волкова (Подпорина) Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Подпорина) Анна Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1908

Сын: Волков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Антонович

Рождение ребёнка
21.06.1910

Сын: Волков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Антонович

Рождение ребёнка
09.02.1913

Сын: Волков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Антонович

Рождение ребёнка
10.06.1915

Сын: Волков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Антонович

Рождение ребёнка
26.03.1918

Дочь: (Волкова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Антонович

Рождение ребёнка
26.03.1918

Сын: Волков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Антонович

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