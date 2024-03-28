Волкова (Подпорина) Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Волков Василий Антонович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1908
Отец ребёнка: Волков Василий Антонович
Рождение ребёнка
21.06.1910
Отец ребёнка: Волков Василий Антонович
Рождение ребёнка
09.02.1913
Сын: Волков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Волков Василий Антонович
Рождение ребёнка
10.06.1915
Сын: Волков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Волков Василий Антонович
Рождение ребёнка
26.03.1918
Дочь: (Волкова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Антонович
Рождение ребёнка
26.03.1918
Отец ребёнка: Волков Василий Антонович