Волкова Ольга Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Волков Антон Ларионович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Волков Антон Ларионович
Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно