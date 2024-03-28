Волкова Ольга Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Ольга Антоновна

Волкова Ольга Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876

Сын: Волков Василий Антонович

Отец ребёнка: Волков Антон Ларионович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Волков Семён Антонович

Отец ребёнка: Волков Антон Ларионович

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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