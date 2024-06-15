Цыбина (Некрасова) Анисья Васильева 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цыбина (Некрасова) Анисья Васильева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Некрасов Василий Минов

Мать: Некрасова (Зетилова) Прасковья Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.11.1798

Муж: Цыбин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
18.11.1801

Сын: Цыбин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Цыбин Иван Яковлевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1805

Сын: Цыбин Яков Иванович

Отец ребёнка: Цыбин Иван Яковлевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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