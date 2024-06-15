Цыбина (Некрасова) Анисья Васильева
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.11.1798
Муж: Цыбин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
18.11.1801
Отец ребёнка: Цыбин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
23.04.1805
Сын: Цыбин Яков Иванович
Отец ребёнка: Цыбин Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно