Некрасов Василий Минов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Василий Минов

Некрасов Василий Минов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.12.1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1744

Отец: Некрасов Мина Прохоров

Мать: Некрасова Харитина Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Лучникова Марья Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Цыбина Анисья Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1784

Сын: Некрасов Иван Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Прасковья Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно