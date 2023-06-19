Некрасов Василий Минов
Место рождения
Дата рождения09.12.1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1744
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Лучникова Марья Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Цыбина Анисья Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
28.03.1784
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно