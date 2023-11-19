Грибкова (Реутова) Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибкова (Реутова) Елена Иванова

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибкова Анастасия Трофимова

Отец ребёнка: Грибков Трофим Степанов

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков Трофим Степанов

Рождение ребёнка
1885

Сын: Грибков Николай Трофимович

Отец ребёнка: Грибков Трофим Степанов

Рождение ребёнка
1886

Сын: Грибков Василий Трофимов

Отец ребёнка: Грибков Трофим Степанов

Рождение ребёнка
1898

Сын: Грибков Константин Трофимов

Отец ребёнка: Грибков Трофим Степанов

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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