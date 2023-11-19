Грибкова (Реутова) Елена Иванова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грибкова Анастасия Трофимова
Отец ребёнка: Грибков Трофим Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Грибков Николай Трофимович
Отец ребёнка: Грибков Трофим Степанов
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Грибков Трофим Степанов
Рождение ребёнка
1898
Сын: Грибков Константин Трофимов
Отец ребёнка: Грибков Трофим Степанов
Смерть
Неизвестно