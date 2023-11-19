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Грибков Трофим Степанов

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Грибков Степан Григорьевич

Мать: Грибкова Наталья Степанова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибкова Анастасия Трофимова

Мать ребёнка: Грибкова (Реутова) Елена Иванова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибкова (Реутова) Елена Иванова

Рождение ребёнка
1885

Сын: Грибков Николай Трофимович

Мать ребёнка: Грибкова (Реутова) Елена Иванова

Рождение ребёнка
1886

Сын: Грибков Василий Трофимов

Мать ребёнка: Грибкова (Реутова) Елена Иванова

Рождение ребёнка
1898

Сын: Грибков Константин Трофимов

Мать ребёнка: Грибкова (Реутова) Елена Иванова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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