Грибков Трофим Степанов
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грибкова Анастасия Трофимова
Мать ребёнка: Грибкова (Реутова) Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Грибков Николай Трофимович
Мать ребёнка: Грибкова (Реутова) Елена Иванова
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Грибкова (Реутова) Елена Иванова
Рождение ребёнка
1898
Сын: Грибков Константин Трофимов
Мать ребёнка: Грибкова (Реутова) Елена Иванова
Смерть
Неизвестно