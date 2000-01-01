Падута Улас Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падута Улас Моисеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Падута Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Падута Клим (Климент) Уласов

Мать ребёнка: Падута Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1787

Сын: Падута Никифор Уласов

Мать ребёнка: Падута Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафья Уласова

Мать ребёнка: Падута Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1801

Сын: Падута Максим Уласов

Мать ребёнка: Падута Авдотья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Падута Авдотья Васильева

Смерть
1808
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