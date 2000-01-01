Падута Улас Моисеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Падута Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Падута Клим (Климент) Уласов
Мать ребёнка: Падута Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Падута Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафья Уласова
Мать ребёнка: Падута Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1801
Сын: Падута Максим Уласов
Мать ребёнка: Падута Авдотья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Падута Авдотья Васильева
Смерть
1808