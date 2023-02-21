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Падута Авдотья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Падута Клим (Климент) Уласов

Отец ребёнка: Падута Улас Моисеев

Рождение ребёнка
1787

Сын: Падута Никифор Уласов

Отец ребёнка: Падута Улас Моисеев

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафья Уласова

Отец ребёнка: Падута Улас Моисеев

Рождение ребёнка
1801

Сын: Падута Максим Уласов

Отец ребёнка: Падута Улас Моисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падута Улас Моисеев

Смерть
Неизвестно
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