Падута Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Падута Клим (Климент) Уласов
Отец ребёнка: Падута Улас Моисеев
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Падута Улас Моисеев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафья Уласова
Отец ребёнка: Падута Улас Моисеев
Рождение ребёнка
1801
Сын: Падута Максим Уласов
Отец ребёнка: Падута Улас Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Падута Улас Моисеев
Смерть
Неизвестно