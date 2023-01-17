Колотова Акилина Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1781 ст.
Отец: Колотов Дмитрий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1798 ст.
Отец ребёнка: Шабардин Авраам Феофанович
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.
Отец ребёнка: Шабардин Авраам Феофанович
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Дочь: Шабардина Варвара Обрамовна
Отец ребёнка: Шабардин Авраам Феофанович
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Дочь: Шабардина Домна Обрамовна
Отец ребёнка: Шабардин Авраам Феофанович
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.
Дочь: Шабардина Вера Обрамовна
Отец ребёнка: Шабардин Авраам Феофанович
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно