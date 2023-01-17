Колотова Акилина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолотова Акилина Дмитриевна

Колотова Акилина Дмитриевна

avatar

Место рождения

Ваховской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1757 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.

Отец: Колотов Дмитрий Григорьевич

Мать: не указана

Ваховской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1798 ст.

Сын: Шабардин Иван Авраамович

Отец ребёнка: Шабардин Авраам Феофанович

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.

Сын: Шабардин Егор Обрамович

Отец ребёнка: Шабардин Авраам Феофанович

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Дочь: Шабардина Варвара Обрамовна

Отец ребёнка: Шабардин Авраам Феофанович

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Дочь: Шабардина Домна Обрамовна

Отец ребёнка: Шабардин Авраам Феофанович

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.

Дочь: Шабардина Вера Обрамовна

Отец ребёнка: Шабардин Авраам Феофанович

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close