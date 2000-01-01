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Шабардин Авраам Феофанович

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Место рождения

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)

Дата рождения

Вычислено 1775 ст.

Дата смерти

Около 1856 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775 ст.

Отец: Шабардин Феофан Федотов

Мать: Хорошавина Елена Ларионовна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
19.10.1798 ст.

Сын: Шабардин Иван Авраамович

Мать ребёнка: Колотова Акилина Дмитриевна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.

Сын: Шабардин Егор Обрамович

Мать ребёнка: Колотова Акилина Дмитриевна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Дочь: Шабардина Варвара Обрамовна

Мать ребёнка: Колотова Акилина Дмитриевна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Дочь: Шабардина Домна Обрамовна

Мать ребёнка: Колотова Акилина Дмитриевна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.

Дочь: Шабардина Вера Обрамовна

Мать ребёнка: Колотова Акилина Дмитриевна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Около 1856 ст.
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