Шабардин Авраам Феофанович
Место рожденияд. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Дата рожденияВычислено 1775 ст.
Дата смертиОколо 1856 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Вычислено 1775 ст.
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
19.10.1798 ст.
Мать ребёнка: Колотова Акилина Дмитриевна
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.
Мать ребёнка: Колотова Акилина Дмитриевна
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Дочь: Шабардина Варвара Обрамовна
Мать ребёнка: Колотова Акилина Дмитриевна
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Дочь: Шабардина Домна Обрамовна
Мать ребёнка: Колотова Акилина Дмитриевна
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.
Дочь: Шабардина Вера Обрамовна
Мать ребёнка: Колотова Акилина Дмитриевна
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Около 1856 ст.