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Шабардин Егор Обрамович

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Место рождения

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)

Дата рождения

Вычислено 1799 ст.

Дата смерти

Около 1836 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1775 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799 ст.

Отец: Шабардин Авраам Феофанович

Мать: Колотова Акилина Дмитриевна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Около 1836 ст.
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