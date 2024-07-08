Масюков Василий Васильевич 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМасюков Василий Васильевич

Масюков Василий Васильевич

Место рождения

Романовка, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Масюков Василий Василек Иванович

Мать: Лютова Анна Васильевна

Романовка, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.12.1939

Сын: Масюков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Масюкова (Комиссарова-Захлевная) Анна Романовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.12.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масюкова (Комиссарова-Захлевная) Анна Романовна

Рождение ребёнка
13.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масюкова (Комиссарова-Захлевная) Анна Романовна

Смерть
1969

Мы используем куки для улучшения работы сайта.