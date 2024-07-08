Масюков Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
06.12.1939
Сын: Масюков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Масюкова (Комиссарова-Захлевная) Анна Романовна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.12.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Масюкова (Комиссарова-Захлевная) Анна Романовна
Рождение ребёнка
13.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Масюкова (Комиссарова-Захлевная) Анна Романовна
Смерть
1969