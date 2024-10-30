Лютова Анна Васильевна 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лютова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Лютов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Масюков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Масюков Василий Василек Иванович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Масюкова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Масюков Василий Василек Иванович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Масюков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Масюков Василий Василек Иванович

Романовка, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Масюков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Масюков Василий Василек Иванович

с. Романовка, Балашовский район Саратовская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Масюков Василий Василек Иванович

с. Романовка, Балашовский район Саратовская область
Смерть
1964

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