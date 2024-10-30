Лютова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Лютов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Масюков Василий Василек Иванович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Масюкова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Масюков Василий Василек Иванович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Масюков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Масюков Василий Василек Иванович
Романовка, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1914
Сын: Масюков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Масюков Василий Василек Иванович
с. Романовка, Балашовский район Саратовская область
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Масюков Василий Василек Иванович
с. Романовка, Балашовский район Саратовская область
Смерть
1964