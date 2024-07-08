Масюкова (Комиссарова-Захлевная) Анна Романовна 28.08.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМасюкова (Комиссарова-Захлевная) Анна Романовна

Масюкова (Комиссарова-Захлевная) Анна Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1917

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1939

Сын: Масюков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Масюков Василий Васильевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.12.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Масюков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
13.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Масюков Василий Васильевич

Смерть
2003
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.