Масюкова (Комиссарова-Захлевная) Анна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1917
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1939
Сын: Масюков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Масюков Василий Васильевич
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.12.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Масюков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
13.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Масюков Василий Васильевич
Смерть
2003
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область