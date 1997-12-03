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Мелаев Владимир Кондратьевич

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Место рождения

Медово, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.07.1910

Дата смерти

03.12.1997

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Медово, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелаева (Якущенко) Просковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мелаева Александра Владимировна

Мать ребёнка: Мелаева (Якущенко) Просковья Алексеевна

Рождение ребёнка
29.08.1939

Дочь: Курочкина (Мелаева) Таисия Владимировна

Мать ребёнка: Мелаева (Якущенко) Просковья Алексеевна

Медово, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
03.12.1997
Купянка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

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