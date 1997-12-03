Мелаев Владимир Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения13.07.1910
Дата смерти03.12.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Мелаева Александра Владимировна
Мать ребёнка: Мелаева (Якущенко) Просковья Алексеевна
Рождение ребёнка
29.08.1939
Дочь: Курочкина (Мелаева) Таисия Владимировна
Мать ребёнка: Мелаева (Якущенко) Просковья Алексеевна
Смерть
03.12.1997
Купянка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область