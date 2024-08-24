Мелаева (Якущенко) Просковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелаева (Якущенко) Просковья Алексеевна

Место рождения

Медово, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.10.1908

Дата смерти

26.07.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1908

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Медово, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелаев Владимир Кондратьевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мелаева Александра Владимировна

Отец ребёнка: Мелаев Владимир Кондратьевич

Рождение ребёнка
29.08.1939

Дочь: Курочкина (Мелаева) Таисия Владимировна

Отец ребёнка: Мелаев Владимир Кондратьевич

Медово, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
26.07.1983
Купянка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

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