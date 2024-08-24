Мелаева (Якущенко) Просковья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1908
Дата смерти26.07.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1908
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Мелаева Александра Владимировна
Отец ребёнка: Мелаев Владимир Кондратьевич
Рождение ребёнка
29.08.1939
Дочь: Курочкина (Мелаева) Таисия Владимировна
Отец ребёнка: Мелаев Владимир Кондратьевич
Смерть
26.07.1983
Купянка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область