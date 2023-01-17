Трясцина Елена Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Трясцин Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Трясцин Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Трясцин Павел
Отец ребёнка: Трясцин Яков Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно