Трясцина Елена Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцина Елена Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Трясцин Яков Ефимович

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Трясцин Яков Ефимович

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Трясцин Павел

Отец ребёнка: Трясцин Яков Ефимович

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трясцин Яков Ефимович

Смерть
Неизвестно
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